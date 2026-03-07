Со вчерашнего дня распространяются слухи о том, что Баку якобы «готовится в самое ближайшее время вступить в войну против Ирана». Что тут скажешь — перед нами очередная откровенная дезинформация.

Отметим в который уже раз: позиция Азербайджана предельно ясна. Баку неоднократно заявлял, что не участвует и не будет участвовать в каких-либо военных операциях против Ирана. Об этом прямо заявил и президент Алиев на позавчерашнем заседании Совета безопасности. Поэтому попытки представить Баку как сторону возможной войны против Ирана — не более чем информационная провокация, рассчитанная на создание напряжения и искажение реальной позиции Азербайджана.

В ближайшее время, по всей видимости, стоит ожидать новую волну фейков и информационных вбросов против Баку. Эти попытки дезинформации направлены на раскачивание ситуации и не имеют ничего общего с реальной политикой Баку. Призываем читателей не вестись на подобные бредовые вбросы.