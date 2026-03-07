Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может продолжить снимать ограничения с российской нефти. Белый дом рассматривает эту возможность из-за дефицита сырья на мировом рынке, сообщил он.

«Министерство финансов согласилось разрешить нашим союзникам в Индии начать закупать российскую нефть, которая уже находится в море. Чтобы смягчить временный дефицит нефти в мире, мы разрешили им принимать российскую нефть. Мы можем отменить санкции в отношении другой российской нефти»,— заявил Бессент в интервью Fox Bussiness.

Министр добавил, что сейчас в море находятся «сотни миллионов баррелей нефти, на которые распространяются санкции».

«По сути, сняв с них санкции, Министерство финансов может создать новые запасы», — сказал он.

Выдачу Индии лицензии на закупку российской нефти Скотт Бессент называл краткосрочной мерой, которая, по его словам, не принесет «значительной финансовой выгоды российскому правительству». Послабления со стороны США связаны с ограничением проход судов через Ормузский пролив, через который экспортируется нефть из стран Персидского залива.