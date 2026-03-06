Служба государственной безопасности Азербайджана раскрыла и сорвала террористические планы, разработанные спецслужбами Исламской Республики Иран – Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом говорится в сообщении пресс-службы СГБ Азербайджана.

Действия спецслужб Азербайджана были частью комплексных контрразведывательных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан и стратегических объектов страны.

По информации СГБ, целью злоумышленников были стратегически важные объекты и представители религиозных общин в Азербайджане. В числе потенциальных целей – нефтепровод «Баку–Джейхан», посольство Израиля, один из лидеров общины горских евреев, а также ашкеназская синагога.

Согласно информации, на территорию Азербайджана были ввезены три взрывных устройства. Спецслужбы предотвратили их передачу третьим лицам, что позволило избежать возможных жертв и разрушений.