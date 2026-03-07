Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил признательность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за поддержку, оказанную после атак иранских дронов на Нахчыван. Соответствующая публикация была размещена в аккаунте Президента в социальной сети X.

В публикации говорится: «Выражаю признательность Президенту Касым-Жомарту Токаеву за решительное осуждение атак иранского государства на Нахчыван и оказанную нашей стране поддержку в духе существующих между Азербайджаном и Казахстаном братских и союзнических отношений».