Иран атаковал нефтяной танкер «Prima» в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), опубликованном в Telegram.

Согласно информации КСИР, танкер был атакован дроном после того, как якобы проигнорировал предупреждения ВМС о запрете движения и опасности в Ормузском проливе.

«Сегодня утром нефтяной танкер под торговым названием Prima был атакован дроном после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения ВМС КСИР о запрете движения и опасности Ормузского пролива», — говорится в заявлении.