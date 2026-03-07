В городе Сумгайыт около 1100 абонентов временно остались без газа из-за повреждения газопровода в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел на улице Максима Горького, сообщает Report.

По предварительной информации, в результате автоаварии был поврежден высоконапорный газопровод диаметром 108 миллиметров, из-за чего подача газа в данном районе временно приостановлена. В настоящее время сотрудники уполномоченных структур проводят ремонтно-восстановительные работы. Газоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.