Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана. С 08:00 28 февраля по 10:00 7 марта из Ирана в общей сложности эвакуирован 1761 человек, включая граждан различных государств, сообщает Trend.

Среди них 487 граждан Китая, 297 — Азербайджана, 282 — России, 173 — Таджикистана, 118 — Пакистана, 57 — Омана, 44 — Италии, 32 — Индонезии, 20 — Испании, 18 — Саудовской Аравии, 21 — Ирана, 16 — Франции, 13 — Грузии, 10 — Болгарии, 10 — Конго, 8 — Бразилии, 8 — Великобритании, 7 — Беларуси, 7 — Узбекистана.

Кроме того, эвакуированы по 5 граждан Сербии, Нигерии, Казахстана, Афганистана и Чехии; по 4 гражданина Бахрейна, Иордании, Швейцарии, Шри-Ланки, Японии, Украины, Турции, Венгрии, Бельгии и Кувейта.

Также в списке значатся по 3 гражданина Катара, Бангладеш, Мексики, Филиппин, Финляндии, Румынии и Хорватии, по 2 — Непала, Ливана, Кыргызстана, Йемена, Судана, Индии и Кипра.

Кроме того, по одному гражданину Польши, Австралии, Туниса, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Мьянмы, Мальдив, Кубы, Южной Африки, Швеции, Германии и Ватикана были эвакуированы из Ирана через границу Азербайджана.