Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, утром в некоторых местах возможен моросящий дождь, а ближе к ночи — осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5, днем 6-9 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем — 60-65%.

В регионах Азербайджана в некоторых местах ожидаются осадки, в горных районах — снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем 6-9° тепла, в горах ночью 5-10°, в высокогорных районах 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.