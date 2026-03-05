Удары по целям в Иране продолжаются. И нынешняя военная кампания коренным образом отличается от «12-дневной войны» лета 2025 года. Тогда главной целью была ядерная инфраструктура Ирана. Сегодня США и их союзники полны решимости положить конец власти «неизбранных мулл», планомерно выбивая верхушку и муллократии, и силового блока.

Можно долго спорить, насколько вообще реально сменить власть в стране при помощи воздушных ударов. Но нет сомнений, что иранский клерикальный режим подвергается сегодня беспрецедентной «проверке на прочность». Речь не только о военной кампании, но и о волне протестов. Иран из нынешнего кризиса уже не выйдет прежним. И разговоры о скором конце клерикального режима, если и преувеличены, то не намного. Для муллократии действительно включён обратный отсчёт. И стрелка уже на красном секторе.

Однако при всех надеждах на внешнее вмешательство решающий голос принадлежит самим гражданам. И именно демонтаж муллократического режима представляет собой долгожданный шанс для Южного Азербайджана. Тот шанс, который выпадает крайне редко.

Здесь, возможно, не обойтись без экскурса в историю. Во времена правления шахской династии Пехлеви этнические азербайджанцы в Иране подвергались жесточайшему угнетению. Тем более никто не забыл, как в 1946-м году топили в крови национальное движение азербайджанцев. Антишахская революция 1979 года смела «павлиний трон» иранской монархии. Однако положение азербайджанцев, если и изменилось, то ненамного. К национальному угнетению добавились все прелести клерикальной диктатуры. Образование на родном языке по-прежнему остаётся мечтой. Школы на азербайджанском языке в Иране так и не появились. Жёсткий исламский режим ограничивает культурную активность во всём Иране, но особенно строгие ограничения действуют в отношении азербайджанцев.

Иранские власти постоянно чинят препятствия и для культурного обмена между азербайджанцами Ирана и гражданами независимого Азербайджана. Достаточно вспомнить скандал с задержанием в Иране молодых литераторов, приехавших на праздник поэзии. И если уж называть вещи своими именами, Иран не признаёт за нашими соотечественниками право вообще быть азербайджанцами. Нет ни официальной статистики об их численности, ни права на развитие своей культуры и на свою национальную идентичность. Клерикальный режим оказался таким же врагом азербайджанского народа, как и династия Пехлеви. И если в истории муллократии не было чего-то подобного 1946 году, репрессии против азербайджанских активистов и борцов за национальные права в Иране были обычным делом.

Наконец, нельзя не сказать и о том, что азербайджанский язык в Иране, в том числе и в Южном Азербайджане, практически не используется в судебной системе. И нет практики предоставления переводчиков. Азербайджанский язык, на котором говорят десятки миллионов граждан ИРИ, официальные иранские власти просто не замечают.

Понятно, что активисты национального движения в Южном Азербайджане весьма прохладно отнеслись к недавней волне протестов, в качестве лидера которых навязывали сына бывшего шаха. Но…

Прежде всего, как бы нынешние воздушные удары ни ослабили действующий в Иране режим, без широкого давления изнутри ни о каких политических переменах не придётся и думать. А это самое давление изнутри не сработает, если его не поддержат национальные меньшинства Ирана, и прежде всего азербайджанцы. Очевидно, что настало время отправить клерикальный режим на свалку истории. При сохранении нынешней политической системы Ирана, где клерикалы стоят практически над светской властью, не приходится рассчитывать ни на какие позитивные изменения в положении и в статусе азербайджанцев. Настало время действительно эффективно бороться за свои права. Исторический шанс изменить ситуацию не должен быть упущен.