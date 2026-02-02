Если из Конституции Нахчыванской Автономной Республики (НАР) убираются отсылки к Московскому (16 марта 1921 г.) и Карсскому (13 октября 1921 г.) договорам, то это означает изменение юридического статуса НАР.

Об этом Minval Politika сказал глава Центра исследований Южного Кавказа, политолог Фархад Мамедов, комментируя сообщения о том, что в преамбулу Конституции НАР вносятся изменения, согласно которым из основного закона исключаются упоминания этих двух договоров.

В новой редакции подчёркивается, что основой Конституции названы Декларация о восстановлении государственной независимости Азербайджана от 30 августа 1991 года, Конституционный акт от 18 октября 1991 года и Конституция Азербайджанской Республики 1995 года.

Законопроект был принят парламентом во втором голосовании.

«Московский и Карсский договоры обозначали границу между Турцией и Советским Союзом. Во-вторых, они формировали юридический статус Нахчыванской Автономной Республики в составе Азербайджана, и Советская Россия, впоследствии СССР, и Турция имели обязательства относительно Автономной Республики. На сегодня, если из Конституции НАР убираются ссылки на Московский и Карсский договоры, то это означает, что ожидается изменение юридического статуса НАР или её полное упразднение и превращение данной территории в обычный административный район Азербайджанской Республики», — объяснил эксперт.

Соответственно, продолжил он, Азербайджан таким образом прощается с советским наследием. «Во-вторых, это результат новых реалий в регионе, которые формируются на основе полного суверенитета Азербайджанской Республики над своей территорией».

Что касается реакции соседних государств на данное решение, то, как отметил политолог, «конечно, в той или иной степени это затрагивает в первую очередь страны, которые подписали эти договоры — Советскую Россию и Турецкую Республику».

«На сегодня правопреемником СССР является Российская Федерация, а Турецкая Республика остаётся в той же форме. Мы можем уверенно сказать, что Турция ни в коей мере не станет выступать против этого, тогда как Россия в какой-то форме может выразить своё мнение. При этом мы должны понимать, что международная обстановка складывается таким образом, что предпринять какие-то действия даже в теории Россия не способна», — сказал Мамедов.

Также собеседник коснулся иранской позиции, указав, что, несмотря на то что Иран не является подписантом этих договоров, в политике этого государства Нахчыван всегда являлся отдельным элементом. «И это иногда подчёркивалось и вызывало раздражение в Баку», — добавил он.

«Думаю, что перед иранским правящим режимом сегодня стоят более важные и сложные вопросы, чтобы ещё в какой-то форме реагировать на эти изменения», — считает политолог.

Кроме того, по словам эксперта, данные поправки не несут в себе каких-либо серьёзных рисков.

В заключение, комментируя тот факт, что на основании Московского и Карсского договоров Турция является официальным гарантом статуса и безопасности Нахчыванской Автономной Республики, Мамедов указал на двусторонний документ, подписанный между Баку и Анкарой, который охватывает вопросы безопасности и гарантий не только в пределах Нахчывана, но уже всей территории Азербайджана.