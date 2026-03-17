В Ичеришехер состоялось торжественное открытие после капитальных восстановительно-консервационных работ памятника государственного значения, относящегося к XV веку — Бухарского караван-сарая и презентация художественного пространства «БухарАрт», которое будет здесь функционировать.

На мероприятии присутствовали директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, Алена Алиева, заместитель министра культуры Саадат Юсифова, председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд, другие лица, деятели культуры и представители общественности.

Реставрационные работы длились 3,5 года и выполнялись австрийской компанией Atelier Erich Pummer GmbH с применением современных технологий, сохранивших оригинальный архитектурный стиль и исторические особенности памятника.

Согласно новой концепции, караван-сарай стал функциональным творческим пространством: 18 комнат займут ремесленники, демонстрируя и продавая изделия ручной работы. Также здесь будут проходить мастер-классы и интерактивные выставки, представляющие традиционное азербайджанское искусство — ткачество, резьбу по дереву, ковроткачество, миниатюру и другие виды народного творчества.

Открытие БухарАрт важно для сохранения культурного наследия и расширения возможностей ремесленников, а также для привлечения местных и иностранных гостей.