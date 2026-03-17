В настоящее время на Ближнем Востоке находится 201 украинский военный эксперт, еще 34 готовы к развертыванию.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Британии.

Зеленский отметил, что речь идет о военных экспертах, которые знают, как защищаться от беспилотников типа «Шахед».

«Наши команды уже в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, а также направляются в Кувейт. Мы работаем с несколькими другими странами. Соглашения уже заключены. Мы не хотим, чтобы иранский террор против своих соседей имел успех», — сказано в заявлении украинского президента.