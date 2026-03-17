Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Арагчи региональную ситуацию и двусторонние связи.

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Байрамов подчеркнул важность проведения справедливого расследования иранской стороной атаки на Нахчыван беспилотника, запущенного с территории Ирана.

Было подчеркнуто, что Азербайджан выступает за недопустимость нанесения ударов по гражданским объектам в ходе боевых действий, за скорейшее прекращение военной эскалации в регионе и за урегулирование существующих проблем путем переговоров.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.