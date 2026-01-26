В Мексике неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу по людям на поле в городе Саламанка, штат Гуанахуато. Об этом сообщает Associated Press.

Мэр города Сесар Прието заявил, что нападавшие прибыли на место в конце футбольного матча. Одиннадцать человек не выжили. Среди раненых есть женщина и несовершеннолетний.

Прието назвал произошедшее частью «волны преступности» и обратился к президенту страны Клаудии Шейнбаум с просьбой помочь в борьбе с насилием. Прокуратура штата начала расследование и координирует действия с федеральными властями.