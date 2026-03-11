Сборная Ирана не примет участия в чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике с учетом текущей геополитической обстановки. Об этом заявил министр спорта страны Ахмад Доньямали.

Международная федерация футбола (ФИФА) может оштрафовать сборную Ирана минимум на 320 тысяч долларов за отказ участвовать в чемпионате мира 2026 года.

Согласно нормативным требованиям, все участвующие ассоциации‑члены берут на себя обязательство сыграть все матчи турнира. Если команда принимает решение об отказе позднее чем за 30 суток до начала первого игрового дня финального турнира, ей грозит штраф на сумму 250 тысяч швейцарских франков — $320 тысяч.