Австралия совершает серьёзную гуманитарную ошибку, если позволит игрокам женской сборной Ирана по футболу вернуться на родину, где им может угрожать опасность.

«Не делайте этого, господин премьер-министр. Дайте им убежище. Если вы не примете их, Соединённые Штаты готовы это сделать», — заявил он.

Ситуация вокруг иранской женской сборной обострилась после того, как часть игроков отказалась петь национальный гимн во время Кубка Азии в Австралии. В Иране их уже называют «предателями», а правозащитники опасаются возможных репрессий в случае возвращения на родину.