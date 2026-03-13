Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 провела очередной матч в Кубке чемпионов ФИБА, проходящем в Бангкоке.

Как сообщают СМИ, сборная, выступающая в группе B, встретилась с хозяйками площадки. Встреча завершилась победой нашей сборной со счетом 21:8.

В первом матче турнира команда уступила Канаде — 10:16.

Последний матч в группе наш коллектив проведет 14 марта против испанских баскетболисток.

Отметим, что победитель турнира станет обладателем лицензии на Олимпийский квалификационный турнир.