Соединённые Штаты считают, что именно американские гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение, в отличие от европейских инициатив. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на американского чиновника по итогам переговоров, прошедших в Объединённых Арабских Эмиратах.

По словам собеседника издания, усилия так называемой «Коалиции желающих» заслуживают положительной оценки, однако их вклад остается ограниченным.

Он отметил, что европейские партнёры предоставили лишь ограниченные военные ресурсы и гарантии, которые не воспринимаются Киевом как достаточные.

«Если поговорить с украинцами, становится понятно, что на самом деле для них имеют значение именно американские гарантии безопасности», — подчеркнул представитель США.