Кремлёвским руководителям всё было известно буквально в тот же день. И генерал-майора Александра Толопило они тоже не собирались наказывать, потому что он выполнял конкретный приказ. Более того, его даже повысили после этого инцидента.

Такое мнение высказал Minval Politika политолог, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков, комментируя информацию Minval Politika о том, что российская сторона приняла решение еще в сентябре прошлого года закрыть уголовное дело по факту крушения пассажирского лайнера AZAL, сбитого системой ПВО РФ при подлёте к Грозному.

«Было очевидно, что все эти заверения Владимира Путина в том, что они будут заниматься расследованием и накажут виновных, в лучшем случае сводились бы к тому, чтобы наказать каких-то “стрелочников”. Скажу больше — российские военные и все силовики, в том числе и ФСБ, которые ненавидят Кадырова, очень хотели сначала подвести всё к тому, чтобы во всём обвинить неуправляемое воинство Кадырова, чтобы спровоцировать столкновение Азербайджана с Чечнёй. Не получилось», — уверен эксперт.

Политолог обратил внимание на то, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который изначально вёл следствие, также подводил дело к этому, «а, разочаровавшись в результате, перестал заниматься расследованием по существу».

«Так что игра Кремля заключалась в том, чтобы найти “стрелочников”, наказать их и на этом закрыть вопрос. Но они столкнулись с принципиальной позицией азербайджанского президента, и просто “замылить” ситуацию не удастся», — указал депутат.

Мусабеков убеждён, что на фоне того огромного числа людей, которые гибнут на войне в Украине, «Москве кажется мелочью то, что Азербайджан придирается, ищет повод для того, чтобы дистанцироваться от России».

«От такой России, которая данным образом себя ведёт и по отношению к Украине, и по отношению к Азербайджану, и ко всем своим соседям, надо дистанцироваться, и особого повода для этого искать не надо, потому что та Россия, которую мы наблюдаем сегодня, является источником опасности для всех своих соседей», — сказал политолог.

«То, что Бастрыкин действует наперекор Путину, — это полная чепуха, потому что это одно из его ближайших доверенных лиц, это меч, которым Путин внутри самой российской элиты расправляется с неугодными или теми, кто допускает ошибки. Стилистически Бастрыкин — больший националист и обычно себя позиционирует как сторонник более жёсткого и грубого отношения ко всем соседям России, но не думаю, что он посмеет какие-то рамки переступить, не получив при этом отмашку лично от Путина», — добавил наш собеседник.

Что касается дальнейшего развития азербайджано-российских отношений, парламентарий отметил, что Азербайджан делает для себя определённые выводы.

«Конечно же, в какую-то конфронтацию с Россией мы вступать не намерены, но и закрывать глаза на подобное отношение, изображать союзническое взаимодействие и “братство” тоже никакого резона нет. Так что, я думаю, что отношения с Россией будут строиться прагматично: там, где нам что-то выгодно, будем взаимодействовать, а там, где нет, — дистанция будет расширяться», — заключил Мусабеков.