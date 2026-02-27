Соединенные Штаты хотят отмены санкций в отношении России при урегулировании конфликта в Украине.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы ТАСС в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в штат Техас.

«Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций», — сказал американский лидер, комментируя просьбу уточнить, стремится ли он к отмене рестрикций против Москвы и расширению торгово-экономических связей России и США. При этом Трамп заверил, что стремится к скорейшему преодолению конфликта в Украине.

«И я бы хотел, чтобы это завершилось быстро», — отметил он.