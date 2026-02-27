На фоне обсуждений возможных новых контактов между Ираном и США по ядерной программе в экспертной среде появилась версия о том, что Тегеран якобы готов предложить Вашингтону масштабные инвестиционные возможности в нефтегазовом секторе в обмен на заключение сделки.

Политический аналитик, востоковед, главный редактор сайта и телеграм-канала Orientall Express Михаил Бородкин в беседе с Minval Politika рассказал, что относится к подобным сигналам крайне скептически.

«Если такое предложение на самом деле имело место, то я бы расценивал его в качестве тактической уловки и попытки затянуть переговоры, выиграть время и добиться изменения американской позиции, а не как реальное деловое предложение», — сказал он.

По словам эксперта, тяжелое экономическое положение Ирана действительно подталкивает его к поиску вариантов ослабления санкционного давления. Однако это не означает стратегического разворота: «Экономическое положение Ирана действительно очень тяжелое, и лучше оно не станет, если не будут отменены санкции. Тем не менее я не склонен верить в стратегический поворот, возобладание прагматичности и так далее. Если бы Иран действовал прагматично в нашем понимании, он еще в 2022 году мог бы добиться отмены санкций».

Отдельное значение, по мнению Бородкина, имеет позиция верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Верховный лидер Ирана Али Хаменеи считает Соединенные Штаты Америки ненадежным партнером для переговоров и для сделок, особенно при Дональде Трампе. Он уверен, что администрация Трампа, уже однажды вышедшая из соглашения с Ираном, сделает это снова. Это еще одна причина, по которой мне трудно поверить в искренность данного предложения», — отметил эксперт.

Напомним, что речь идет о выходе США в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действий от 2015 года, заключенного при администрации Барака Обамы. Этот опыт, казалось бы, должен был окончательно подорвать доверие Тегерана к Вашингтону. Тем не менее в экспертной среде обсуждается версия, что расчет может строиться на «деловом стиле» Трампа и его склонности к крупным сделкам.

Однако, по мнению Бородкина, с электоральной точки зрения Трампа может устроить только один вариант — соглашение, которое будет жестче и масштабнее прежнего.

«То соглашение было ограничено 10 годами, не предусматривало жесткого контроля над ядерными объектами и не затрагивало ракетную программу и отношения Ирана с террористами. Следовательно, новое соглашение должно быть более жестким. Собственно, это и прозвучало в требованиях по ядерной программе, где США требуют полностью и навсегда прекратить обогащение урана в Иране», — отметил собеседник.

Региональная реакция, по мнению эксперта, также будет крайне чувствительной. Израиль на протяжении многих лет настаивает на том, что любая договоренность должна включать ограничения не только по ядерной, но и по ракетной программе Ирана.

«Израиль давно говорил и говорит, что сделка с Ираном должна существенно ограничивать не только ядерные, но и ракетные возможности Тегерана. Это приоритетная задача. Конечно, экономическое усиление Ирана при сохранении режима очень обеспокоит израильское руководство», — подчеркнул политолог.

Не менее настороженно к возможной отмене санкций, по мнению востоковеда, относятся и государства Персидского залива: «Страны Персидского залива вообще предпочли бы законсервировать нынешнюю ситуацию, при которой иранский режим слаб и изолирован. Так что вариант отмены санкций их пугает. В 2015 году они пытались донести это до администрации Обамы».

Отдельный вопрос — влияние на энергетические рынки и позиции других поставщиков.

По оценке эксперта, в случае частичной отмены санкций и активной интеграции иранского нефтегазового сектора в мировую экономику последствия могут быть весьма ощутимыми.

«Если санкции все же будут сняты, то, конечно, Иран быстро выдвинется на ведущие позиции в области поставок энергоносителей в Европу, потеснив всех прочих конкурентов, включая Азербайджан», — заключил Бородкин.