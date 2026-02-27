Сотрудниками Государственной службы экологической безопасности в ходе контрольных мероприятий, проведённых за последнюю неделю, выявлены факты незаконной вырубки зелёных насаждений на территориях городов Баку, Сумгайыт и Гахского района.

Установлено, что в Хатаинском районе Баку на улице Казымага Керимова, 18 было срублено одно дерево, в Ясамальском районе на улице Шарифзаде, 134 — два дерева, в Бинагадинском районе, посёлке Баладжары, Сумгайытское шоссе, 10A — 30 деревьев, по адресу 53E — 42 дерева, в Гарадагском районе на 50-м километре автодороги Баку–Алят — 13 деревьев и 12 кустарников.

В Сумгайыте в 21-м микрорайоне незаконно вырублены шесть деревьев и четыре кустарника, на территории Приморского бульвара — 17 деревьев, а на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы 20 Января — 21 дерево. В Гахском районе, в селе Зярна, срублено девять деревьев.

Материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.