В Шамахинском районе в 16:05 по местному времени зарегистрировано второе землетрясение. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались силой до 3,3 баллов.

В МЧС заявили, что не получали информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения.

16:08 В Шамахинском районе произошло землетрясение магнитудой 4,7, говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 15:52 по местному времени.

Очаг землетрясения находился на глубине 12 км. Сообщается, что землетрясение ощущалось в эпицентре силой до 5 баллов, в прилегающих районах – силой 3-4 балла.