Украинские власти так и не восстановили доверие ЕС после попытки ликвидировать Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Об этом рассказала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью изданию «Европейская правда».

«Нет, вообще нет. Это останется с нами навсегда», — ответила Кос на вопрос о том, осталось ли в прошлом подорванное в ЕС доверие к Украине.

«Я поделюсь собственным опытом. Когда моя команда рассказала мне, что произошло в Киеве, я поначалу не могла поверить. А мой первый вопрос был: зачем Украина это делает? Я тогда подумала: они ведь не могут не понимать, что все это нужно отменить, иначе дорога к членству в ЕС будет закрыта. И вы правы, речь шла именно о доверии. Потому что можно сколько угодно принимать, отменять законы, но просто так вернуть доверие — не получится. В те дни я получила бесчисленное количество звонков — от международных финансовых институций, он стран-членов, от коллег в Европейской комиссии, где около 1 000 человек работают, и не только в моей команде, над вступлением Украины в ЕС. И все они спрашивали: ну зачем?» — продолжила она.

«И я вам вот что скажу. Когда доверие уже не полное — тогда, что бы ни делал твой партнер, ты все равно ставишь маленький вопросительный знак: «А правильно ли он делает? Какая теперь цель?». Если ты доверяешь кому-то — ты соглашаешься даже на очень сложные решения. Но без доверия на 100% — начинаешь подвергать сомнению даже те вещи, на которые обычно не обратил бы внимание», — подытожила еврокомиссар.