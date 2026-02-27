Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по защите детей от вредного контента и негативного влияния в цифровой среде.

Согласно документу, Кабинету министров поручено с привлечением соответствующих государственных органов (структур), научных учреждений и организаций, специалистов и институтов гражданского общества, с учётом международного опыта подготовить проекты нормативных правовых актов.

Данные проекты должны предусматривать защиту детей от вредного контента и негативного влияния социальных сетей на территории страны. Документ также предусматривает введение возрастных ограничений при регистрации в социальных сетях.