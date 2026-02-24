Ликвидация Эль Менчо, лидера одного из самых влиятельных мексиканских наркокартелей «Новое поколение Халиско», вызвала новую волну насилия и передел сфер влияния в стране. Совместная операция мексиканских силовиков при разведподдержке США стала не только громким ударом по преступному миру, но и фактором серьезных политических последствий для президента Мексики Клаудии Шейнбаум и США Дональда Трампа. О том, способна ли эта акция изменить систему, глубоко укорененную во власти, и какие риски она несет для суверенитета Мексики, рассказала Minval Poilitika доктор политической наук, государственный советник РФ первого класса Татьяна Полоскова.

— Как ликвидация Эль Менчо вписывается в долгосрочную стратегию мексиканских властей против наркокартелей?

— Конечно, Эль Менчо, основатель и руководитель наркокартеля «Новое поколение Халиско», — это фигура значимая в наркобизнесе, и не только в масштабе Мексики. Но наркокартели в этой стране — далеко не изгои, наркобизнес — это огромная система, внедренная во все структуры власти, обладающая гораздо большим ресурсом, а зачастую и влиянием во всех сферах жизни, чем официальная власть. И силовые структуры здесь не исключение. Нередко у мексиканского полицейского, особенно в провинции, возникает дилемма: реально бороться с наркокартелями, рисковать собственной жизнью и членами своей семьи, либо пойти к ним на услужение (или на компромисс), получать своей процент с наркокартелей.

Что касается долгосрочной стратегии — Клаудия Шейнбаум, первая женщина-президент Мексики, объявила бескомпромиссную войну наркокартелям. До нее многие президенты страны умудрялись совмещать служение Отечеству и наркобизнес.

Трамп сразу предложил помощь Шейнбаум в борьбе с наркокартелями. Но не будем идеалистами. Ниточки от латиноамериканских наркокартелей ведут не только в офисы панамских банков, где деньги отмываются на счетах некоторых видных американских конгрессменов, сенаторов, крупных дельцов, но и в коридоры власти США, к тем, кто завязан на наркотрафике как одном из самых прибыльных видов бизнеса, гораздо более прибыльном, чем продажа нефти. А где наркобизнес, там и торговля людьми, в том числе и детьми, с целью сексуальной эксплуатации и т.п. Какова мотивация действий Трампа: борется ли он с преступниками или расчищает дорогу другим – для меня пока ответа нет.

Убийство Эль Менчо привело сейчас к переделу собственности. И не только в самом наркокартеле. Но и между наркокартелями. Не надо забывать, что основные лаборатории по переработке безобидной коки в смертельно опасный кокаин находятся именно в Мексике. Там есть что делить. И хорошо изученный мной во время командировок в Колумбию опыт «борьбы» США с наркомафией дает основания для следующих заключений: США тогда с помощью наркокартеля «Джентльмены Кали» ликвидировали Медельинский картель, которым руководил Пабло Эскобар. А потом и картель «Джентльмены Кали». Сейчас в Колумбии наркотрафик находится под контролем незаконных вооруженных формирований, а вывоз из страны — под контролем военных баз США.

И еще важный момент: наркобизнес — это система. В странах Латинской Америки значительная часть социальных, образовательных и культурных проектов финансируется именно за счет легализации наркоденег. И Мексика здесь не исключение.

Итак, убит лидер крупной группировки. Да, это важно. Но система – гигантский спрут и она никуда не делась, убийствами преступных лидеров ее не сломать.

— Насколько участие США в разведподдержке операции влияет на суверенитет и внутреннюю политику Мексики?

— США оказывали и будут оказывать значительное влияние на внутриполитическую жизнь в Мексике. Как сверхдержава, граничащая с Мексикой. Тем не менее Клаудия Шейнбаум еще в ходе предвыборной программы заявила, что не потерпит снисходительной манеры общения с Мексикой со стороны США. И она четко придерживается этой линии.

Шейнбаум активно взялась за выполнение предвыборных обещаний, прежде всего за реализацию независимого от давления США внешнеполитического курса. Как сообщает TeleSur.tv, во всех публичных выступлениях президент подчеркивает, что борьба за реальную независимость Мексики — это основная задача ее правительства. Она готова сотрудничать с США, но «только не в позе подчиненного, а на равных».

Однако официальный Вашингтон, в свое время лишивший Мексику значительной части территорий, не настроен на равный диалог. Причем для борьбы за господство над южным соседом будут задействованы не только политические протестные движения, средства информационной войны, экономическое давление, но и наркокартели, нити от которых ведут в коридоры власти США. А одна из самых серьезных проблем Мексики — нескончаемые войны между и внутри наркокартелей, в том числе за политическое влияние в стране. Такой президент, как Шейнбаум, демонстрирующая не только профессионализм, патриотизм, но и беспримерное мужество, однозначно не устраивает власти США. Она реально подвергает себя опасности…

Отметим, что Мексика уже многие годы фигурирует в списках стран с самыми высокими показателями убийств, в том числе оппозиционных политиков. Исполнителями таких преступлений зачастую выступают члены наркокартелей. А следы заказчиков ликвидации неугодных лидеров партий и движений нередко ведут в коридоры власти большого северного соседа…

У Клаудии Шейнбаум не было другого выхода как пойти сейчас на совместную операцию с Трампом по ликвидации лидера наркокартеля и воспользоваться предоставленными разведданными.

— Что означает вспышка насилия после гибели лидера — тактика устрашения или знак более глубокой нестабильности?

— Вспышка насилия совсем не означает, что члены наркокартеля испугались властей. Повторюсь, система власти в Мексике пропитана связями с наркобизнесом и наркокартелями. Идет банальная борьба за передел сфер влияния. Как ни цинично звучит, именно наркокартели давно стали залогом стабильности власти в Мексике. Вот в чем проблема! Стоит только в регионе поворошить устоявшийся кровавый уклад, который действительно превратил в кошмар жизнь многих мексиканцев, и начинается хаос.

Вспомним события десятилетней давности в штате Герейро. Когда студенты педагогического колледжа вышли на мирную демонстрацию. И дабы это пресечь, власти штата отдали приказ главе наркокартеля «разобраться» с молодыми людьми. В результате, студенты были зверски замучены. Это вызвало взрыв массовых беспорядков в стране и демонстраций с требованием к власти покончить с наркомафией и с находящимися у нее в услужении чиновниками. Тогда поднялась вся Мексика, не связанная с кровавым бизнесом.

Первое, что сделала Шейнбаум, придя к власти, уволила из полиции сотни «борцов» с наркотиками. Шейнбаум хотя бы серьезно взялась за решение этой проблемы. А что там Трамп делает – это вопрос. Он прекрасно понимает, что разовыми акциями систему не разрушить.

— Может ли это привести к усилению роли других картелей?

— Конечно! И, прежде всего, тех, за чьи интересы как лоббист хлопочет Трамп.

— До какой степени политическая риторика Трампа усиливает давление на Мексику, и есть ли риск прямого американского вмешательства?

— Фактическим согласием пойти на прямую совместную операцию Шейнбаум сейчас спасла Мексику от военных действий США на ее территории. Чем Трамп несколько раз угрожал. Но еще не вечер. Риск есть. И Трамп на нормы международного права не оглядывается. Он признает только право силы. Если он примет решение, что для реализации поставленных задач ему надо ввести войска в Мексику, он введет.

— Как результаты операции повлияют на миграционную и антинаркотическую политику США?

— На миграционную никак. Трампу нужна жестко охраняемая граница с Мексикой. Напомним, что борьба с нелегальной миграцией — это то, что объединяет Трампа и Шейнбаум. Проблемы неконтролируемой миграции на границе с США и поиск совместных путей их решения были одним из основных пунктов предвыборной кампании Клаудии Шейнбаум. Мексиканский президент неоднократно заявляла — если США будут активно инвестировать и создавать новые рабочие места в Мексике и других странах Южной Америки, то остроту проблемы нелегальной миграции можно будет существенно снизить. Причем не за счет сугубо репрессивных мер. Сейчас США входят в тройку самых крупных торговых партнеров Мексики, уступая лишь Китаю и Канаде. Отношения сложные, но и сугубо проблемными они не являются.

Одним из главных предвыборных обещаний Трампа было начать крупнейшую в истории США операцию по депортации и даже «закрыть границу». Если бы это было так просто! Начнем с того, что в существовании такого явления, как неконтролируемая миграция и «дырявая» южная граница США, заинтересованы многие. Не только те, кто рвется на территорию северного соседа любыми способами. Через границу идет незаконный ввоз (вывоз) оружия, торговля людьми и наркотиками. Доходы от этого черного бизнеса получают не только мексиканские наркокартели, но и их покровители, в том числе в высших коридорах политической власти и деловых кругов США.

Трамп и Шейнбаум объединяет то, что они оба объявили борьбу наркокартелям. И уже за одно это достойны уважения. Но «спрут» слишком глубоко проник в общественные системы и США, и Мексики. Борьба с наркокартелями и их покровителями не только чрезвычайно сложна. Ссориться с Мексикой и настраивать против себя еще и граждан США мексиканского происхождения, а таковых немало, Трампу тоже не резон. В свое время Штаты прикарманили значительную часть мексиканских территорий, кабы теперь не было проблем со своим же населением.

Если Трампу и Шейнбаум удастся обуздать наркокартели и их подельников в коридорах власти — они войдут в мировую историю. Но риска в этой игре гораздо больше. Надеюсь, что международное сообщество окажет возможную поддержку Шейнбаум в этой борьбе с реальным злом.

— Как это событие может повлиять на общественное мнение в Мексике — поддержка силовиков или рост недовольства властью?

— В Мексике все прекрасно знают, что многие силовики являются частью преступной наркомафии и особых иллюзий на их счет не питают. Есть и честные полицейские, но они, скорее, герои-одиночки. Впрочем, в одной ли Мексике такая ситуация? Не в одной. Иначе бы не было международных наркокартелей.