Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак начал консультировать украинское правительство по вопросам экономического восстановления, поскольку Киев стремится восстановить свой энергетический сектор к следующей зиме, сообщает The Independent.

Издание объясняет, что документы, обнародованные в пятницу независимым советником по вопросам министерских стандартов, свидетельствуют, что бывший премьер-министр Великобритании принял неоплачиваемую должность в Международном консультативном совете президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономического восстановления Украины.

Ожидается, что консультативный совет предоставит группу экспертов для консультирования как Зеленского, так и его экономического советника, бывшего вице-премьер-министра Канады Христы Фриланд.

Как отмечает издание, Сунак сказал, что для него было «честью» поддерживать Украину на посту премьер-министра. Он похвалил лидерство Зеленского и украинский народ за то, что они продемонстрировали «такую храбрость, такую силу, такую изобретательность в своем сопротивлении в этой войне».

«Запад нуждается в сильной Украине, а сильная Украина нуждается в сильной экономике. Поэтому я очень рад присоединиться к международной группе, которая консультирует президента Зеленского по вопросам экономического восстановления. Я уверен, что Украина – с ее человеческим капиталом, природными ресурсами и культурой инноваций – может стать одной из самых динамичных экономик Европы», – добавил бывший премьер-министр Великобритании.