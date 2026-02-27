Кямран Вахид оглу Мамедзаде назначен генеральным консулом Азербайджана в городе Дубай Объединённых Арабских Эмиратов. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства, Джавидан Ризван оглу Гусейнов отозван с должности генерального консула Азербайджана в Дубае и назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджана в Королевстве Бахрейн.

Еще одним распоряжением президента Азербайджана, Эльмар Эльдар оглу Мамедов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Болгарии.