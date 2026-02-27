Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Адама Хакимова новым торговым представителем России в Азербайджане. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Хакимова Адама Салаудиновича торговым представителем Российской Федерации в Азербайджанской Республике», — говорится в распоряжении.

Другим документом премьер-министр освободил Руслана Мирсаяпова от этой же должности «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта».