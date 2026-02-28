В Украине каждый месяц мобилизуют более 30 тысяч человек.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.

Глава украинского государства отметил, что у Украины есть дефицит в контексте мобилизации новых солдат. В то же время, по его словам, и у России есть проблемы с людьми — речь идет о подготовленных кадрах, а не о количестве, поскольку новобранцев там сразу бросают на фронт.

«Мы же обязательно учим людей. Мы мобилизуем 30-34 тысяч человек в месяц. В России этот показатель на 10 тысяч выше ежемесячно», — сказал Зеленский.

По его словам, запросы о пополнении подразделений все равно есть, поскольку нужны ротации — люди устают, и моральных дух падает.

«Я надеюсь, сейчас ситуация улучшится, ведь у нас появилось больше дронов, оружия и дальнобойных средств поражения», — добавил он.