США осознают угрозу затяжного конфликта в случае применения силы против Ирана.

Такую позицию изложил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в штат Техас.

«Я считаю, что угроза всегда есть. Знаете, в условиях конфликта есть угроза того, что случится что угодно — как хорошее, так и плохое», — заявил он на просьбу прокомментировать возможность втягивания США в продолжительный конфликт на Ближнем Востоке в случае применения силы против Ирана.

Глава Белого дома заявил, что «не знает», может ли применение силы со стороны США привести к смене власти в Иране. При этом глава американской администрации утверждал, что США «могут обойтись без» применения силы. «Но иногда приходится это делать», — добавил он.

Трамп отметил, что ещё не принял решение по поводу Ирана и что дальнейшие переговоры состоятся в пятницу.