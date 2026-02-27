В Баку проходит церемония вручения архитектурной премии Təməl, где объявлены самые успешные проекты, сформировавшие современный архитектурный облик страны.

Как сообщает Minval Politika, престижное мероприятие организовано Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана. В церемонии принимают участие представители государственных структур, ведущие архитекторы, авторы проектов и известные общественные деятели.

Как сообщил заместитель председателя комитета Ильгар Исбатов, в рамках премии было рассмотрено 245 проектов, из которых на итоговое рассмотрение жюри были представлены 82. Для оценки были определены четкие критерии, по итогам которых победители определены в шести основных номинациях. Кроме того, по девяти направлениям вручат поощрительные дипломы.

«Считаю, что было бы неправильно разделять участников на местных и международных авторов, поскольку многие проектные группы представили совместные работы. В них участвовали как азербайджанские, так и зарубежные архитекторы», — отметил Исбатов.

По его словам, проекты оценивались по следующим номинациям: жилые дома и комплексы; общественные здания; объекты транспортной и коммуникационной инфраструктуры; культурные и религиозные сооружения; проекты восстановления и реконструкции; общественные пространства и ландшафтные объекты.

Победившие проекты будут также представлены на Всемирном урбанистическом форуме, который пройдет в Баку.