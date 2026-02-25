Азербайджан настаивает на прагматическом сотрудничестве с Евросоюзом, не готов брать на себя политические или идеологические обязательства. В фокусе остаются энергетика, транспорт, образование, туризм и визовый режим. Об этом Minval Politika заявил политолог, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков, комментируя недавнее заявление спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалены Гроно о готовности Брюсселя «продвигаться по обновленному соглашению о сотрудничестве между Евросоюзом и Азербайджаном».

По словам политолога, Азербайджан не собирается брать на себя никаких политических обязательств перед Европейской комиссией или Евросоюзом в целом, что прежде всего связано с тем, что Евросоюз подобных обязательств перед Азербайджаном не берет и, судя по всему, брать не собирается.

«Взаимоприемлемый текст подготовить и парафировать можно, но этот документ должен пройти утверждение в Европейском парламенте, а потом в парламентах стран-участниц Евросоюза. А мы знаем, какие настроения превалируют в европарламенте, какие настроения в парламентах Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга. У нас нет сомнений, что этот документ будут стремиться нагрузить совершенно неприемлемыми для Азербайджана политическими требованиями и условиями», — сказал собеседник.

«Поэтому Азербайджан будет идти на соглашение, в котором будут только прагматические вопросы, а не политические, или тем более идеологические», — отметил эксперт.

В первую очередь, по его словам, речь идет о сотрудничестве в области энергетики и транспорта. Проблемными, подчеркнул депутат, до сих пор были вопросы, связанные с гражданской авиацией. Политолог считает, что стороны должны стремиться к взаимоприемлемым соглашениям в сферах образования, туризма и визового режима — тех направлениях, которые интересны обеим сторонам.

«Не думаю, что Азербайджан будет брать на себя какие-либо политические обязательства перед Брюсселем. Никаких односторонних обязательств не будет, никакого нравоучения из Брюсселя Азербайджан принимать не намерен», — поясняет Мусабеков.

Он также подчеркнул, что баланс сил в регионе не определяется документами, которые отдельные страны подписывают с Брюсселем. «Баланс сил формируется демографическим, экономическим и военным потенциалом, правильной международной политикой и союзническими отношениями. В этом смысле доминирование Азербайджана в регионе не вызывает вопросов и признано на практике», — добавил эксперт.

Азербайджан, указал парламентарий, поставляет в Евросоюз примерно 12 млрд кубометров газа в год, что составляет около 5% потребностей ЕС: «Это не очень много, но для отдельных стран Южной Европы — Италии, Греции, Болгарии, Венгрии, Румынии — это важный фактор диверсификации поставок».

Помимо газа, важны и азербайджанские поставки нефти. «Азербайджан выступает важным источником для диверсификации энергопотребностей государств Евросоюза», — сказал Мусабеков.

Однако, по словам эксперта, Евросоюз пока ограничивается демонстрацией желания получать азербайджанский газ, но не участвует напрямую в расширении пропускной способности трубопроводов и финансировании разведки новых месторождений.

«Это связано с долгосрочной целью ЕС постепенно отказаться от углеводородного сырья. В этой ситуации Азербайджан действует в пределах своих возможностей, развивая инфраструктуру и добычу там, где это выгодно и без ущерба для бюджета. Брать на себя обязательства без поддержки со стороны ЕС финансово и структурно мы не готовы. Это бизнес, и мы будем развивать его там, где это выгодно Азербайджану», — подчеркнул Мусабеков.

Кроме того, по его словам, новое соглашение с Евросоюзом не является альтернативой программе «Восточное партнерство».

«У нас есть действующий документ с ЕС с 1997 года. Но мир изменился, Азербайджан и Евросоюз изменились, поэтому новый документ нужен. Однако он не заменяет «Восточное партнерство», — объяснил политолог.

Мусабеков также отметил, что политическое присутствие ЕС в регионе ограничено и не предполагает расширения. Он обратил внимание на развивающиеся отношения Евросоюза с Арменией, несмотря на членство последней в российских военно-политических и экономических союзах, тогда как Грузия сталкивается с трудностями.

«Переговоры с ЕС можно завершить достаточно быстро парафированием соглашения. Что касается ратификации и вступления документа в силу, это потребует больше времени, но в этом нет ничего критичного. Отношения Азербайджана с Брюсселем строятся на прагматической основе, и наличие или отсутствие нового соглашения не создает серьезных препятствий для решения текущих задач», — заключил Расим Мусабеков.