В пятницу, 27 февраля, состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али в расширенном составе. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Затем с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотеос подписали «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопия о сотрудничестве в оборонной сфере» и «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в организации тридцать второй сессии Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP32)».

Отметим, что в рамках визита премьер-министра Эфиопии в нашу страну были подписаны «Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Федеративной Демократической Республики Эфиопия», «Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Федеральной комиссией по этике и противодействию коррупции Эфиопии», «Меморандум о взаимопонимании между Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики и Эфиопской инвестиционной комиссией» и «Меморандум о взаимопонимании между ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» и Эфиопской вещательной корпорацией».