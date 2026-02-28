Венгерский премьер-министр Виктор Орбан упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского в сокрытии информации о состоянии трубопровода «Дружба».

Об этом политик написал в соцсети X.

«Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Они отказываются от инспекций и скрывают правду», — возмутился Орбан.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Владимир Зеленский лжет о невозможности транспортировки нефти по трубопроводу, поскольку предлагаемый альтернативный маршрут затрагивает якобы поврежденный участок.