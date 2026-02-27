Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что 27 февраля на встрече с помощником госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофером Йа обсудил иранское досье.

«Принял сегодня в МАГАТЭ помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофера Йа. Мы обменялись мнениями по актуальным вопросам нераспространения, включая Иран и другие области, представляющие взаимный интерес», — написал он в соцсети X.