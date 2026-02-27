Бывший президент США Билл Клинтон выступил с решительным опровержением связи с преступлениями Джеффри Эпштейна на слушаниях комитета Палаты представителей по надзору.

В своей речи он подчеркнул, что его контакты с финансистом прекратились задолго до того, как стало известно о его криминальной деятельности. «Я ничего не видел и не совершал ничего предосудительного. Как человек, выросший в семье с домашним насилием, я бы не только не летал на его самолете, если бы имел хоть малейшее представление о его делах, — я бы сам сдал его властям», — заявил Клинтон.

Экс-президент также назвал несправедливым вызов в комитет своей супруги Хиллари Клинтон, подчеркнув, что она никогда не посещала объекты Эпштейна. Клинтон отметил, что из-за давности лет он может не помнить всех деталей, но под присягой намерен сообщать только логичные и подтвержденные факты, избегая догадок.