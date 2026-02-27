Азербайджан ведёт переговоры с десятками стран по упрощению визового режима.

Об этом заявил начальник Консульского управления МИД Азербайджана Эмиль Сафаров в ходе общественных слушаний на тему «Текущее состояние и перспективы развития туризма в Азербайджане», организованных Комитетом Милли Меджлиса по труду и социальной политике, передает АПА.

«Основная цель проекта — внедрение безвизового или упрощённого визового режима в отношениях Азербайджана с дружественными странами и странами, являющимися стратегическими партнёрами, увеличение туристического потока без миграционных рисков и обеспечение взаимных интересов. Отмечу также, что в рамках упрощённого механизма, применявшегося в период пандемии, только по линии одного международного мероприятия страну посетили более 36 тысяч человек», — отметил Эмиль Сафаров.