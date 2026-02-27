В дополнение к строящемуся нефтепроводу Будапешт и Белград реализуют проект нефтепродуктопровода.

Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, он позволит оперативно поставлять полуфабрикаты для производства бензина и дизельного топлива, что повысит надежность энергоснабжения обеих стран.

По его словам, рынки нефти и топлива Словакии, Венгрии и Сербии будут работать более скоординированно, что усилит их устойчивость к внешнему давлению.

Сийярто также отметил, что страны уже оказывают друг другу поддержку: после введения санкций против сербской компании NIS венгерская MOL увеличила поставки топлива в Сербию. В свою очередь, NIS заявила о готовности в марте поставить в Венгрию 25 тыс. тонн дизельного топлива для укрепления энергетической безопасности.