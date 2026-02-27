В постконфликтный период особый акцент сделан на строительстве новых населённых пунктов и формировании современной, устойчивой и удобной для жизни среды.

Об этом заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Хумбатов на церемонии вручения премии в области архитектуры Təməl.

Он отметил, что на сегодня среди генпланов 79 городов Азербайджана утверждены 67. Работа по остальным продолжается.

В Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах из 12 городов также уже утверждены генеральные планы для восьми населённых пунктов.

В Комитете подчеркивают, что 2025 год стал особенно результативным. В течение года утверждены 7 генпланов и 363 градостроительных обоснования. Подготовлены и утверждены документы по ряду городов, включая Гёйтепе, Лачин, Говлар, Губадлы, Лиман, Астару и Худат, а также по 18 населённым пунктам Карабаха и Восточного Зангезура.

Кроме того, на рассмотрение Кабинета министров представлен Генплан Гянджи. Параллельно продолжается согласование Генплана Ходжалы. Также ведётся работа над Генеральным планом Нахчыванской Автономной Республики и других городов.

Отдельно подчёркивается, что восстановление освобождённых территорий стало новым этапом в истории азербайджанского градостроительства. Новые города и сёла в Карабахе и Восточном Зангезуре строятся с учётом принципов энергоэффективности, экологической устойчивости и человекоориентированности.