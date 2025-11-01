В 2026 году саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в китайском Шэньчжэне. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе закрытия форума в Южной Корее.

Он отметил, что в следующем году Китай в третий раз станет принимающей страной форума АТЭС.

«Мы благодарим всех участников за поддержку. АТЭС — это важнейший механизм экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, внесший значительный вклад в рост и процветание региона», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Председатель КНР добавил, что 33-я неформальная встреча лидеров АТЭС состоится в Шэньчжэне в ноябре 2026 года.