12–13 марта под патронатом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви в Баку прошёл XIII Глобальный Бакинский форум на тему «Преодоление разногласий в мире в переходный период».

Как известно, Азербайджан на протяжении последних лет последовательно формирует образ площадки глобального диалога между различными политическими лагерями — Западом, странами глобального Юга, государствами постсоветского пространства и Ближнего Востока. Такая роль позволяет стране позиционировать себя в качестве удобной дипломатической платформы для обсуждения наиболее чувствительных международных вопросов. Сам Бакинский форум с предельной наглядностью продемонстрировал стремление Баку закрепить за собой именно эту роль.

Центральным событием мероприятия стало выступление на нем президента Азербайджана Ильхама Алиева. В своём выступлении он стремился подчеркнуть роль Азербайджана как государства, которое сумело успешно адаптироваться к формирующейся многополярной системе международных отношений. В этой логике Баку позиционирует себя как важный энергетический и транспортный узел между Европой и Азией, способный играть всё более заметную роль в новой конфигурации мировой экономики и политики.

При этом первая часть выступления президента Азербайджана была фактически построена вокруг азербайджанского опыта завершения карабахского конфликта. Алиев напомнил, что события последних лет наглядно показали: безопасность и стабильность вновь становятся главным приоритетом для государств. Даже страны, которые десятилетиями концентрировались на экономическом развитии, сегодня вынуждены возвращаться к вопросам защиты суверенитета и национальной безопасности.

Далее, переходя к азербайджанскому опыту, Алиев выстроил достаточно отчетливую последовательность истории карабахского конфликта. В центре этой логики был тезис о полной неэффективности международных механизмов урегулирования. Резолюции Совета Безопасности ООН, требовавшие вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, на протяжении почти трёх десятилетий так и не были реализованы. Международное посредничество, прежде всего в рамках Минской группы ОБСЕ, не только не приблизило решение конфликта, но во многом закрепило сложившийся статус-кво.

Таким образом, Азербайджан оказался в ситуации, когда дипломатический процесс затягивался на неопределённый срок, а перспектива возвращения собственных территорий становилась всё более призрачной. В этих условиях Баку принял решение о силовом восстановлении территориальной целостности страны, опираясь на право на самооборону, закреплённое в статье 51 Устава ООН.

При этом, по словам Алиева, применение силы стало лишь этапом на пути к политическому урегулированию. Уже после завершения военного этапа конфликт начал переходить в фазу мирного процесса.

Менее чем за два года после проведения антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском экономическом регионе в 2023 году и окончательной ликвидации сепаратизма на азербайджанской территории Баку и Ереван смогли перейти к мирному диалогу. Это довольно редкий, а возможно и уникальный пример относительно быстрой нормализации после длительного и тяжёлого конфликта.

Баку также стремится представить этот опыт как своеобразную модель восстановления справедливости, со стороны отдельно взятого государства, опирающегося на нормы и принципы международного права.

При этом важным элементом нынешнего этапа урегулирования является отказ от прежних посреднических механизмов. Именно переход к прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией позволил сторонам приблизиться к миру после десятилетий безрезультатных переговоров.

Отдельного внимания заслуживает использование темы «переходного периода» в мировой политике. Алиев фактически говорит о кризисе прежней системы международных отношений и постепенном формировании новой архитектуры безопасности. Подобная интерпретация отражает распространённый сегодня взгляд на ослабление прежних центров глобального влияния и усиление роли региональных держав.

Такая риторика выполняет ещё одну важную функцию — она позволяет объяснять внешнеполитическую гибкость Баку. Азербайджан одновременно активно развивает отношения с Европейским союзом, Турцией, странами Центральной Азии и государствами глобального Юга, сохраняя при этом значительную степень стратегической автономии.

Другой важной темой выступления стала энергетическая безопасность. В условиях нарастающей геополитической нестабильности энергетика всё более напрямую связана с вопросами национальной безопасности государств.

Глава азербайджанского государства также обратил внимание на то, что резкий рост цен на нефть и газ далеко не всегда выгоден экспортёрам. Многие нефтегазовые государства обладают крупными суверенными фондами, значительная часть активов которых размещена на мировых финансовых рынках. В условиях финансовой нестабильности потери от падения фондовых рынков могут оказаться сопоставимыми с дополнительными доходами от высоких цен на энергоресурсы. Поэтому Азербайджан выступает за предсказуемый и сбалансированный рынок.

В этой логике Баку позиционирует себя как ответственного участника формата ОПЕК+ и надёжного поставщика энергоресурсов. За последний год число стран, получающих азербайджанский газ, выросло с двенадцати до шестнадцати, что подчёркивает растущую роль страны в обеспечении энергетической безопасности Европы и сопредельных регионов.

В заключительной части выступления президент Азербайджана сделал акцент на теме транспортной связности. По его словам, конфликты и геополитическая напряжённость всё чаще нарушают традиционные торговые маршруты и создают серьёзные проблемы для глобальных цепочек поставок. На этом фоне возрастает значение альтернативных транспортных коридоров.

Азербайджан стремится занять в этой системе ключевое место. Доходы от экспорта углеводородов целенаправленно инвестируются в развитие транспортной и логистической инфраструктуры. В результате страна стала одним из центральных узлов евразийских маршрутов, участвуя одновременно в коридорах «Восток–Запад» и «Север–Юг».

Основные инфраструктурные проекты на территории Азербайджана уже реализованы, и сегодня Баку сосредоточен на расширении пропускной способности существующих маршрутов. Дополнительные возможности могут привести к открытию транспортных коммуникаций через территорию Армении, что позволит соединить основную часть Азербайджана с Нахчыванской автономией и одновременно расширить потенциал Среднего коридора.

В целом, всё выступление можно рассматривать как попытку донести до международной аудитории достаточно чёткий политический сигнал, относительно того, что в условиях быстро меняющейся мировой системы государства должны уметь адаптироваться к новым реалиям, не позволяя внешним игрокам диктовать им собственную повестку развития. Именно такую модель поведения, по мнению Баку, сегодня демонстрирует Азербайджан — сочетая внешнеполитическую гибкость с жёсткой защитой собственных стратегических интересов.