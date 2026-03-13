При рассмотрении транспортных маршрутов и существующих коридоров из Азии в Европу становится ясно, что 90% грузоперевозок по-прежнему осуществляется морским путем. В настоящее время товарооборот между Азией и Европой составляет 3 триллиона долларов, что является достаточно высоким показателем.

Об этом сказал председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым во время выступления на панельном заседании на тему «Средний коридор и ворота евразийской связности», проходящем в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По мнению Бинали Йылдырыма, путем принятия соответствующих стратегических шагов годовой объем перевозок можно увеличить до 20 триллионов долларов.

«В этом контексте значение Среднего коридора неоценимо. Так, если перевозка грузов с Востока на Запад морским путем занимает 40-50 дней, то посредством Среднего коридора она может быть реализована всего за 12-15 дней. Учитывая эти преимущества, развитие Среднего коридора должно поддерживаться более активно», — отметил он.