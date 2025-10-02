Соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией, открывает реальные перспективы для установления прочного мира, заявила президент Европарламента Роберта Метсола в соцсети «Х» после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Копенгагене.

«В Копенгагене у меня состоялась отличная встреча с премьер-министром Армении, который примет следующий саммит Европейского политического сообщества. Я приветствовала соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое даёт реальную надежду на прочный мир, а также приверженность Армении укреплению связей с Европой и продвижению наших общих ценностей демократии, стабильности и процветания», — написала она.