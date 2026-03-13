Президент Словакии Петер Пеллегрини планирует посетить Азербайджан и его канцелярия сейчас обсуждает этот вопрос с азербайджанской стороной.

Об этом Report заявил помощник президента Словакии по вопросам внешней политики Ян Кубиш.

«Визит действительно планируется, он есть в повестке и сейчас по дипломатическим каналам ведутся переговоры с нашими друзьями в Азербайджане о подготовке этого визита», — сказал Кубиш.

Кубиш не уточнил, к чему будет приурочен визит Пеллегрини, однако допустил, что он может принять участие во Всемирном форуме городов (WUF13), который пройдет в Баку.

«Не могу дать точной информации по этому поводу. Но предполагаю, что это возможно, поскольку городское развитие — одна из важнейших тем для международного сообщества и для моей страны», — сказал помощник президента.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года.