Шведский производитель Saab показал ракету, разработанную для борьбы с дронами. Об этом говорится в сообщении компании.

«Saab представила Nimbrix — свою первую специализированную ракету против беспилотных летательных аппаратов. Эта ракета разработана для противодействия растущей угрозе со стороны малых дронов на поле боя», — отмечается в сообщении.

Ракета работает по принципу автономного наведения «fire-and-forget» (выстрелил и забыл), что позволяет ей самостоятельно поражать цели на дальности до 5 км. Система наведения ракеты предназначена для перехвата и уничтожения БПЛА и их групп, используя воздушный подрыв боевой части.

Компания Saab намерена реализовать первые поставки ракетной системы в следующем году. Новая разработка будет показана на выставке DSEI в Лондоне в сентябре текущего года.