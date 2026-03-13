Военнослужащие США сами устроили пожар на авианосце USS Gerald R. Ford, чтобы не участвовать в боевых действиях против Ирана.

Об этом сообщил представитель центрального штаба ВС исламской республики Хатам аль-Анбия.

«Американский авианосец, который был вызван из Средиземного моря для присутствия в Индийском океане и Оманском заливе с целью компенсировать поражение американских сил, был намеренно подожжен в Красном море несколькими американскими военными из-за страха экипажа данного корабля», — его слова передает Telegram-канал агентства Fars.

Отмечается, что на данный момент информации о состоянии авианосца USS Gerald R. Ford нет.