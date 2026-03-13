Системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов за 13 марта перехватили 7 баллистических ракет и 27 беспилотников, запущенных со стороны Ирана.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Минобороны ОАЭ.

«ПВО ОАЭ 13 марта перехватила 7 баллистических ракет и 27 беспилотников, летевших со стороны Ирана», — говорится в заявлении ведомства. По данным министерства, с начала иранских атак эмиратские военные в общей сложности перехватили 285 баллистических и 15 крылатых ракет, а также 1 567 беспилотных летательных аппаратов.