Франция и Италия вступили в переговоры с Ираном, чтобы обеспечить безопасный проход своих судов через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что переговоры пока находятся на ранней стадии и не гарантируют конкретных результатов

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что проход судов через Ормузский пролив должен быть согласован с иранскими военно-морскими силами.

Он отметил, что созданная США и Израилем небезопасная обстановка в регионе может негативно сказаться на движении судов, однако Тегеран не хочет, чтобы Ормузский пролив был небезопасным.