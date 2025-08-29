29 августа в ходе судебного заседания в Бакинском военном суде были заслушаны показания обвиняемого Бако Саакяна предварительному следствию по уголовному делу и другие документы, имеющие отношение к уголовному делу.

Обвиняемый Б. Саакян в своем показании в предварительном следствии заявил, что в 1993-1995 годах работал «начальником штаба материально-технического снабжения» в «армии обороны» самопровозглашенного режима, передает Азертадж.

Он участвовал в обеспечении непосредственного снабжения вооруженных сил в боевых действиях, которые велись до объявления режима прекращения огня в мае 1994 года.

По его словам, ракетный комплекс «С-300», находившийся в городе Шуша в 2015-2020 годах, был поставлен Министерством обороны Армении.

В показании Б. Саакяна указано, что, в целом, снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом в периоды до и после 44-дневной войны 2020 года осуществлялось военно-политическим руководством Армении за счет государственного бюджета этой страны.

В своих показаниях он также заявил, что Министерство обороны Армении снабжало «министерство обороны» пресловутого режима оружием, боеприпасами и другим военным обеспечением.